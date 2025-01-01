Nachschlagewerk MQL5Konstanten, Enumerationen und StrukturenHandelskonstanten
Handelskonstanten
Verschidenartige Konstanten, die für Programmieren von Handelsstrategien verwendet werden, sind in folgende Gruppen aufgeteilt:
- Information über historische Daten des Instrumentes – Erhaltung der allgemeinenInformation über das finanzielle Instrument;
- Ordereigenschaften – Erhalten von Information über Handelsordern;
- Positionsegenschaften – Erhalten von Information über laufende Positionen;
- Dealeigenschaften – Erhalten von Information über abgeschlossene Deals;
- Typen der Handelsoperationen – Beschreibung der zugaenglichen Handelsoperationen;
- Typen der Handelstransaktionen - Beschreibung der möglichen Typen der Handelstransaktionen;
- Handelsordern in DOM - Trennung der Ordern nach der Richtung der angeforderten Handelsoperation.