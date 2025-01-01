- Information über historische Daten des Instrumentes
- Ordereigenschaften
- Eigenschaften der Positionen
- Eigenschaften der Deals
- Typen der Handelsoperationen
- Types of Trade Transactions
- Handelsordern in DOM
- Eingenschaften von Signalen
Information über historische Daten des Instrumentes
Beim Zugang zu Zeitreihen wird für Erhaltung der zusaetzlichen Information über das Instrument die Funktion SeriesInfoInteger() verwendet. Als Parameter dieser Funktion wird Identifikator der angeforderten Eigenschaft übertragen, der einen der Enumerationswerte ENUM_SERIES_INFO_INTEGER. annehmen kann
ENUM_SERIES_INFO_INTEGER
|
Identifikator
|
Beschreibung
|
Typ der Eigenschaft
|
SERIES_BARS_COUNT
|
Anzahl der Bars für Symbol-Periode zum jetzigen Zeitpunkt
|
long
|
SERIES_FIRSTDATE
|
Das erste Datum für Symbol-Periode zum jetzigen Zeitpunkt
|
datetime
|
SERIES_LASTBAR_DATE
|
Öffnungszeit der letzten Bar für Symbol-Periode
|
datetime
|
SERIES_SERVER_FIRSTDATE
|
Das erste Datum des Symbols auf dem Server unabhängig von der Periode
|
datetime
|
SERIES_TERMINAL_FIRSTDATE
|
Das erste Datum in der Geschichte des Symbols im Client-Terminal unabhängig von der Periode
|
datetime
|
SERIES_SYNCHRONIZED
|
Flagge der Synchronisierung von Symbol/Periode zum jetzigen Zeitpunkt
|
bool