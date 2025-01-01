DokumentationKategorien
Beim Zugang zu Zeitreihen wird für Erhaltung der zusaetzlichen Information über das Instrument  die Funktion SeriesInfoInteger() verwendet. Als Parameter dieser Funktion wird Identifikator der angeforderten Eigenschaft übertragen, der einen der Enumerationswerte  ENUM_SERIES_INFO_INTEGER. annehmen kann

ENUM_SERIES_INFO_INTEGER

Identifikator

Beschreibung

Typ der Eigenschaft

SERIES_BARS_COUNT

Anzahl der Bars für Symbol-Periode zum jetzigen Zeitpunkt

long

SERIES_FIRSTDATE

Das erste Datum für Symbol-Periode zum jetzigen Zeitpunkt

datetime

SERIES_LASTBAR_DATE

Öffnungszeit der letzten Bar für Symbol-Periode

datetime

SERIES_SERVER_FIRSTDATE

Das erste Datum des Symbols auf dem Server unabhängig von der Periode

datetime

SERIES_TERMINAL_FIRSTDATE

Das erste Datum in der Geschichte des Symbols im Client-Terminal unabhängig von der Periode

datetime

SERIES_SYNCHRONIZED

Flagge der Synchronisierung von Symbol/Periode zum jetzigen Zeitpunkt

bool