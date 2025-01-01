- Zustand des Client-Terminals
- Information über das ausgeführte MQL5-Programm
- Information über das Symbol
- Information über das Konto
- Teststatistik
Teststatistik
Nach dem Test sind verschiedene Parameter der Statistik der Trading-Ergebnisse berechnet. Sie können Werte der Parameter mit Hilfe der Funktion TesterStatistics() abrufen, mit der Angabe der Parameter-ID aus ENUM_STATISTICS.
Obwohl zwei Typen von Parametern (int und double) sind für die Berechnung der Statistik verwendet, gibt die Funktion alle Werte in der double-Form zurück. Alle statistischen Werte der double-Typs sind in der Einzahlung-Währung standardmäßig ausgedrückt, sofern nicht anders angegeben.
|
ID
|
Beschreibung des statistischen Parameters
|
Typ
|
STAT_INITIAL_DEPOSIT
|
Der Wert des Ersteinzahlung
|
double
|
STAT_WITHDRAWAL
|
Von einem Konto abgezogene Geld
|
double
|
STAT_PROFIT
|
Nettogewinn nach Test, Betrag von STAT_GROSS_PROFIT und STAT_GROSS_LOSS (STAT_GROSS_LOSS ist immer kleiner oder gleich Null)
|
double
|
STAT_GROSS_PROFIT
|
Total Gewinn, Betrag aller profitablen (positiven) Trades. Der Wert is größer oder gleich Null
|
double
|
STAT_GROSS_LOSS
|
Total Verlust, Betrag aller verlustbringenden (negativen) Trades. Der Wert is kleiner oder gleich Null
|
double
|
STAT_MAX_PROFITTRADE
|
Maximaler Gewinn – der höchste Wert unter allen profitablen Trades. Der Wert is größer oder gleich Null
|
double
|
STAT_MAX_LOSSTRADE
|
Maximaler Verlust – der kleinste Wert unter allen verlustbringenden Trades. Der Wert is kleiner oder gleich Null
|
double
|
STAT_CONPROFITMAX
|
Maximaler Gewinn unter konsequent profitable Trades. Der Wert is größer oder gleich Null
|
double
|
STAT_CONPROFITMAX_TRADES
|
Anzahl der Trades, die STAT_CONPROFITMAX geformt haben (maximaler Gewinn unter konsequent profitable Trades)
|
int
|
STAT_MAX_CONWINS
|
Total Gewinn in der längsten Reihe von profitablen Trades
|
double
|
STAT_MAX_CONPROFIT_TRADES
|
Anzahl der Trades in der längste Reihe von profitablen Trades STAT_MAX_CONWINS
|
int
|
STAT_CONLOSSMAX
|
Maximaler Verlust unter konsequent profitable Trades. Der Wert is kleiner oder gleich Null
|
double
|
STAT_CONLOSSMAX_TRADES
|
Anzahl der Trades, die STAT_CONLOSSMAX geformt haben (maximaler Verlust unter konsequent verlustbringende Trades)
|
int
|
STAT_MAX_CONLOSSES
|
Total Verlust in der längsten Reihe von verlustbringenden Trades
|
double
|
STAT_MAX_CONLOSS_TRADES
|
Anzahl der Trades in der längste Reihe von verlustbringenden Trades STAT_MAX_CONLOSSES
|
int
|
STAT_BALANCEMIN
|
Der minimale Wert der Bilanz
|
double
|
STAT_BALANCE_DD
|
Maximaler Drawdown der Bilanz in Geld. Im Prozeß der Trading kann ein Bilanz zahlreiche Drawdowns haben, hier nehmen wir den größte Wert
|
double
|
STAT_BALANCEDD_PERCENT
|
Drawdown der Bilanz als Prozentsatz, der zum Zeitpunkt von maximalem Bilanz-Drawdown in Geld aufgenommen wurde (STAT_BALANCE_DD)
|
double
|
STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT
|
Maximaler Drawdown der Bilanz als Prozentsatz. Im Prozeß der Trading kann ein Bilanz zahlreiche Drawdowns haben, für jeden Drawdown wird sein Wert als Prozentsatz berechnet. Der größte Wert wird zurückgegeben
|
double
|
STAT_BALANCE_DD_RELATIVE
|
Drawdown der Bilanz in Geld, der zum Zeitpunkt von maximalem Bilanz-Drawdown in Prozent aufgenommen wurde (STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT)
|
double
|
STAT_EQUITYMIN
|
Der minimale Wert des Eigenkapitals
|
double
|
STAT_EQUITY_DD
|
Maximaler Drawdown des Eigenkapitals in Geld. Im Prozeß der Trading kann ein Eigenkapital zahlreiche Drawdowns haben, hier nehmen wir den größte Wert
|
double
|
STAT_EQUITYDD_PERCENT
|
Drawdown des Eigenkapitals in Prozent, der zum Zeitpunkt von maximalem Eigenkapitasdrawdown in Geld aufgenommen wurde (STAT_EQUITY_DD)
|
double
|
STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT
|
Maximaler Drawdown des Eigenkapitals als Prozentsatz. Im Prozeß der Trading kann ein Eigenkapital zahlreiche Drawdowns haben, für jeden Drawdown wird sein Wert als Prozentsatz berechnet. Der größte Wert wird zurückgegeben
|
double
|
STAT_EQUITY_DD_RELATIVE
|
Drawdown des Eigenkapitals in Geld, der zum Zeitpunkt von maximalem Eigenkapitalsdrawdown in Prozent aufgenommen wurde (STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT).
|
double
|
STAT_EXPECTED_PAYOFF
|
Erwartete Auszahlung
|
double
|
STAT_PROFIT_FACTOR
|
Profit-Faktor, gleich dem Verhältnis von STAT_GROSS_PROFIT/STAT_GROSS_LOSS. Wenn STAT_GROSS_LOSS=0, ist Profit-Faktor gleich DBL_MAX
|
double
|
STAT_RECOVERY_FACTOR
|
Recovery-Faktor, gleich dem Verhältnis von STAT_PROFIT/STAT_BALANCE_DD
|
double
|
STAT_SHARPE_RATIO
|
Sharpe Ratio
|
double
|
STAT_MIN_MARGINLEVEL
|
Der minimale Wert der Margeebene
|
double
|
STAT_CUSTOM_ONTESTER
|
Der Wert des berechneten Benutzer-Optimierungskriterium, der OnTester()-Funktion zurückgegeben wird
|
double
|
STAT_DEALS
|
Anzahl der Deals
|
int
|
STAT_TRADES
|
Anzahl der Trades
|
int
|
STAT_PROFIT_TRADES
|
Gewinn-Trades
|
int
|
STAT_LOSS_TRADES
|
Verlust-Trades
|
int
|
STAT_SHORT_TRADES
|
Kurze Trades
|
int
|
STAT_LONG_TRADES
|
Lange Trades
|
int
|
STAT_PROFIT_SHORTTRADES
|
Kurze Gewinn-Trades
|
int
|
STAT_PROFIT_LONGTRADES
|
Lange Gewinn-Trades
|
int
|
STAT_PROFITTRADES_AVGCON
|
Die durchschnittliche Länge einer Reihe von Gewinn-Trades
|
int
|
STAT_LOSSTRADES_AVGCON
|
Die durchschnittliche Länge einer Reihe von Verlust-Trades
|
int
|
STAT_COMPLEX_CRITERION
|
Komplexes Optimierungskriterium
|