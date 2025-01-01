DokumentationKategorien
Teststatistik

Nach dem Test sind verschiedene Parameter der Statistik der Trading-Ergebnisse berechnet. Sie können Werte der Parameter mit Hilfe der Funktion TesterStatistics() abrufen, mit der Angabe der Parameter-ID aus ENUM_STATISTICS.

Obwohl zwei Typen von Parametern (int und double) sind für die Berechnung der Statistik verwendet, gibt die Funktion alle Werte in der double-Form zurück. Alle statistischen Werte der double-Typs sind in der Einzahlung-Währung standardmäßig ausgedrückt, sofern nicht anders angegeben.

ENUM_STATISTICS

ID

Beschreibung des statistischen Parameters

Typ

STAT_INITIAL_DEPOSIT

Der Wert des Ersteinzahlung

double

STAT_WITHDRAWAL

Von einem Konto abgezogene Geld

double

STAT_PROFIT

Nettogewinn nach Test, Betrag von STAT_GROSS_PROFIT und STAT_GROSS_LOSS (STAT_GROSS_LOSS ist immer kleiner oder gleich Null)

double

STAT_GROSS_PROFIT

Total Gewinn, Betrag aller profitablen (positiven) Trades. Der Wert is größer oder gleich Null

double

STAT_GROSS_LOSS

Total Verlust, Betrag aller verlustbringenden (negativen) Trades. Der Wert is kleiner oder gleich Null

double

STAT_MAX_PROFITTRADE

Maximaler Gewinn – der höchste Wert unter allen profitablen Trades. Der Wert is größer oder gleich Null

double

STAT_MAX_LOSSTRADE

Maximaler Verlust – der kleinste Wert unter allen verlustbringenden Trades. Der Wert is kleiner oder gleich Null

double

STAT_CONPROFITMAX

Maximaler Gewinn unter konsequent profitable Trades. Der Wert is größer oder gleich Null

double

STAT_CONPROFITMAX_TRADES

Anzahl der Trades, die STAT_CONPROFITMAX geformt haben (maximaler Gewinn unter konsequent profitable Trades)

int

STAT_MAX_CONWINS

Total Gewinn in der längsten Reihe von profitablen Trades

double

STAT_MAX_CONPROFIT_TRADES

Anzahl der Trades in der längste Reihe von profitablen Trades STAT_MAX_CONWINS

int

STAT_CONLOSSMAX

Maximaler Verlust unter konsequent profitable Trades. Der Wert is kleiner oder gleich Null

double

STAT_CONLOSSMAX_TRADES

Anzahl der Trades, die STAT_CONLOSSMAX geformt haben (maximaler Verlust unter konsequent verlustbringende Trades)

int

STAT_MAX_CONLOSSES

Total Verlust in der längsten Reihe von verlustbringenden Trades

double

STAT_MAX_CONLOSS_TRADES

Anzahl der Trades in der längste Reihe von verlustbringenden Trades STAT_MAX_CONLOSSES

int

STAT_BALANCEMIN

Der minimale Wert der Bilanz

double

STAT_BALANCE_DD

Maximaler Drawdown der Bilanz in Geld. Im Prozeß der Trading kann ein Bilanz zahlreiche Drawdowns haben, hier nehmen wir den größte Wert

double

STAT_BALANCEDD_PERCENT

Drawdown der Bilanz als Prozentsatz, der zum Zeitpunkt von maximalem Bilanz-Drawdown in Geld aufgenommen wurde (STAT_BALANCE_DD)

double

STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT

Maximaler Drawdown der Bilanz als Prozentsatz. Im Prozeß der Trading kann ein Bilanz zahlreiche Drawdowns haben, für jeden Drawdown wird sein Wert als Prozentsatz berechnet. Der größte Wert wird zurückgegeben

double

STAT_BALANCE_DD_RELATIVE

Drawdown der Bilanz in Geld, der zum Zeitpunkt von maximalem Bilanz-Drawdown in Prozent aufgenommen wurde (STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT)

double

STAT_EQUITYMIN

Der minimale Wert des Eigenkapitals

double

STAT_EQUITY_DD

Maximaler Drawdown des Eigenkapitals in Geld. Im Prozeß der Trading kann ein Eigenkapital zahlreiche Drawdowns haben, hier nehmen wir den größte Wert

double

STAT_EQUITYDD_PERCENT

Drawdown des Eigenkapitals in Prozent, der zum Zeitpunkt von maximalem Eigenkapitasdrawdown in Geld aufgenommen wurde (STAT_EQUITY_DD)

double

STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT

Maximaler Drawdown des Eigenkapitals als Prozentsatz. Im Prozeß der Trading kann ein Eigenkapital zahlreiche Drawdowns haben, für jeden Drawdown wird sein Wert als Prozentsatz berechnet. Der größte Wert wird zurückgegeben

double

STAT_EQUITY_DD_RELATIVE

Drawdown des Eigenkapitals in Geld, der zum Zeitpunkt von maximalem Eigenkapitalsdrawdown in Prozent aufgenommen wurde (STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT).

double

STAT_EXPECTED_PAYOFF

Erwartete Auszahlung

double

STAT_PROFIT_FACTOR

Profit-Faktor, gleich dem Verhältnis von STAT_GROSS_PROFIT/STAT_GROSS_LOSS. Wenn STAT_GROSS_LOSS=0, ist Profit-Faktor gleich DBL_MAX

double

STAT_RECOVERY_FACTOR

Recovery-Faktor, gleich dem Verhältnis von STAT_PROFIT/STAT_BALANCE_DD

double

STAT_SHARPE_RATIO

Sharpe Ratio

double

STAT_MIN_MARGINLEVEL

Der minimale Wert der Margeebene

double

STAT_CUSTOM_ONTESTER

Der Wert des berechneten Benutzer-Optimierungskriterium, der OnTester()-Funktion zurückgegeben wird

double

STAT_DEALS

Anzahl der Deals

int

STAT_TRADES

Anzahl der Trades

int

STAT_PROFIT_TRADES

Gewinn-Trades

int

STAT_LOSS_TRADES

Verlust-Trades

int

STAT_SHORT_TRADES

Kurze Trades

int

STAT_LONG_TRADES

Lange Trades

int

STAT_PROFIT_SHORTTRADES

Kurze Gewinn-Trades

int

STAT_PROFIT_LONGTRADES

Lange Gewinn-Trades

int

STAT_PROFITTRADES_AVGCON

Die durchschnittliche Länge einer Reihe von Gewinn-Trades

int

STAT_LOSSTRADES_AVGCON

Die durchschnittliche Länge einer Reihe von Verlust-Trades

int

STAT_COMPLEX_CRITERION

Komplexes Optimierungskriterium

 

 