Parabolic SAR des aktuellen Zeitrahmens (TF) und der nächsten drei TF mit Alarm. Der Indikator wurde auf Wunsch von maks741 und der Hilfe von Nikolay erstellt.

Ein Indikator aus der Gruppe NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse), der NRTR WATR Indikator arbeitet mit einem dynamischen Preiskanal adaptiert durch die Volatilität.