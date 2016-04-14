CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Flat_001a - Experte für den MetaTrader 4

EA arbeitet auf Symbol = EURUSD und Zeit = H1

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/9899

