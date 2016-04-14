Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
MA_monika_SAR - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 775
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Funktioniert von M1 bis H4.
Natürlich bedeuten gleiche Farben von MA und Parabolic SAR, gleiche Zeitrahmen.
Viel Glück!
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/9763
BB_Support_Up
Bollinger Bänder auf dem aktuellen Zeitrahmen der 3 nächst höheren Zeitrahmen.BB_Support
Bollinger Bänder auf M1 der Haupt-Zeitrahmen
PerkyAsctrend1
Indikator PerkyAsctrend1, sowie alle anderen ASCTrend Indikatoren basieren auf Larry Williams' Oszillator - %R, oder WPR (Williams Percent Range).WPRfast
WPRfast ist ein Indikator, basierend auf Larry Williams' Oszillator - %R, oder WPR (Williams Percent Range). Es zeigt die kurzfristige Marktstimmung.