Indikatoren

MA_monika_SAR - Indikator für den MetaTrader 4

Leonid Basis
Funktioniert von M1 bis H4.

Natürlich bedeuten gleiche Farben von MA und Parabolic SAR, gleiche Zeitrahmen.

Viel Glück!

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/9763

