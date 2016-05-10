und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Widescreenshooter - Skript für den MetaTrader 5
- 1095
Skript zum Erstellen breiter Screenshots, wenn die Monitorweite nicht ausreicht, den ganzen Chart im Terminal zu sehen.
Das resultierende Bild umfasst 1500 Bars. Das genügt, um einen ganzen Tag in M1 auf einem Screenshot abzubilden. Dies ist praktisch für eine Analyse im Nachhinein.
Das Skript berechnet automatisch die Breite und über Minimum und Maximum des Charts die Höhe des Bildes.
Screenshot wird wie folgt hergestellt: Legen Sie den linken Rand des Bildes fest, dann starten Sie das Skript. Dateien werden im Ordner .../mql5/files/ gespeichert.
Breiter Screenshot, Miniansicht:
Klicken Sie auf die Miniaturansicht, um die Screenshot in voller Größe sehen.
