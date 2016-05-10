CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

QEMA - Indikator für den MetaTrader 5

Bruno Pio | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
938
Rating:
(22)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
qema.mq5 (3.79 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

QEMA - Quadrupel exponentieller gleitender Durchschnitt.

QEMA = TEMA + DEMA(y - TEMA)


QEMA = 50, EURUSD D1

QEMA = 50, EURUSD D1 (Modifikation des original TEMA)

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/944

Choppy Market Index Choppy Market Index

Indikator der Marktinstabilität.

CCI T3 Tick CCI T3 Tick

Der CCI Indikator geglättet mittels Tilsons Algorithmus.

PEMA PEMA

PEMA - Pentupel Exponential Moving Average.

IncMatrix IncMatrix

Klasse für die Arbeit mit Matrizen.