Beschreibung:
Renko Charts werden wie folgt erzeugt: Der Schlusskurs der aktuellen Periode wird mit dem Minimum und dem Maximum-Kursen der vorherigen "brick" verglichen. (white or black).
Wenn er mindestens um die Größe des vorherigen "Steins" unter das Minimum des vorherigen "Steins" fällt, dann werden ein oder mehrere neue "Steine" gezeichnet.
Wenn der Kurs mehr als ein "Stein" aber weniger als zwei "Steine" unterhalb des Minimums oder des Maximums des vorherigen "Steins" fällt, dann wird nur ein "Stein" gezeichnet.
Der Renko Chart wurde entwickelt um den Haupttrend zu bestimmen. Der Renko Chart gibt aber einige falsche Alarme, speziell bei seitwärts tendierenden Märkten oder kurzen Trends, aber längere Trends werden immer gut sichtbar dargestellt.
Renko Charts werden immer auf der Basis von Schlusskursen der aktuellen Periode gebildet. Wenn sie andere Perioden wählen wird das Ergebnis unterschiedlich aussehen. In größeren Perioden wird die Schwäche von Renko Charts deutlicher - daher ist es besser, ihn im Minuten- oder Tickchart anzuwenden.
Sie können alle konventionellen technischen Analyse Methoden auf diesem Chart anwenden aber es ist sinnvoll dabei folgendes im Auge zu behalten: Die minimalen und maximalen Werte der weißen "Steine" des Renko Charts entsprechen immer den Open- und Close-Kursen. Und im Gegensatz dazu sind die minimalen und die maximalen Werte eines schwarzen "Steins" die gleichen wie die Close- und Open-Kurse von diesem Stein. Aus diesem Grunde kann es zu fehlerhaften Ergebnissen führen, wenn Sie versuchen diesen Chart mit technischen Indikatoren, welche den Open-, Close-, High- und Low-Kurs innerhalb des Steines vergleichen, zu verwenden..
Installation:
Kopieren Sie RenkoLiveChart_v3.2.mq4 nach C:\Program Files\MT4\experts
Starten Sie dann Ihr Terminal neu. Erlauben Sie die Verwendung von Experten und DLLs.
Fügen Sie nun den Expert Advisor dem Chart hinzu.
Aktivieren Sie den Expert Advisor:
Auf neue Ticks warten...
Nachtrag:
Beachten Sie, dass dieses eine Übersetzung der originalen Russischen Version ist.
Wenn Sie Fragen an den Autor, Vorschläge oder Kommentar abgeben wollen, ist es besser wenn Sie sie hier hin schreiben.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/9358
