Indikatoren

LineMA - Indikator für den MetaTrader 4

Федор
Ansichten:
989
Rating:
(4)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
LineMA.mq4 (3.67 KB) ansehen
Es ist eine andere Form des Durchschnitts von gleitenden Durchschnitten.

Im Falle eines Kaufsignals werden grüne Linien angezeigt und im Falle von Verkaufssignalen rote Linien.

Es ist nichts Neues aber dafür übersichtlicher.



