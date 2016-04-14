und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
LineMA - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 989
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Es ist eine andere Form des Durchschnitts von gleitenden Durchschnitten.
Im Falle eines Kaufsignals werden grüne Linien angezeigt und im Falle von Verkaufssignalen rote Linien.
Es ist nichts Neues aber dafür übersichtlicher.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/9320
Klassischer MACD mit einem Impuls-System.Trend Indicator für verschiedene Timeframes
Es zeigt eine Trend-Tabelle für verschiedene Timeframes in der unteren linken Ecke des Charts.
Diese Handelsstrategie basiert auf dem Ausbruch aus dem Minimum oder Maximum des vorherigen Tages.Informer
Dieser Indikator zeigt Ihnen alle Eintritts- und Ausstiegspunkte für alle Transaktionen und zusätzlich Konto-Statistiken auf dem Chart an. Dieses ist sehr hilfreich für die Analyse von Transaktionen.