Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bester MACD finale Version - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1900
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Klassische MACD-Linien mit ausgefülltem OSMA.
Der langsame MA wird mit den EMA berechnet
Das Histogramm kann in seiner Größe mit dem Parameter OsmaX verändert werden.
Die Reihenfolge der Zeichnungs-Puffer hat sich geändert, die MACD linie wird jetzt oberhalb dargestellt.
Der OSMA Indikator wurde dem Chart hinzugefügt.
Images:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/9318
Trend Indicator für verschiedene Timeframes
Es zeigt eine Trend-Tabelle für verschiedene Timeframes in der unteren linken Ecke des Charts.AIS5 Trade Machine
Alfa Release English
LineMA
Dieser Indikator zeigt farbige Linien zwischen MA Schnittpunkten10 Punkte mit EURUSD und GBPUSD
Diese Handelsstrategie basiert auf dem Ausbruch aus dem Minimum oder Maximum des vorherigen Tages.