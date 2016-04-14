CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Bester MACD finale Version - Indikator für den MetaTrader 4

Vasily | German English Русский Español Português
Ansichten:
1900
Rating:
(22)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Klassische MACD-Linien mit ausgefülltem OSMA.

Der langsame MA wird mit den EMA berechnet

Das Histogramm kann in seiner Größe mit dem Parameter OsmaX verändert werden.

Die Reihenfolge der Zeichnungs-Puffer hat sich geändert, die MACD linie wird jetzt oberhalb dargestellt.

Der OSMA Indikator wurde dem Chart hinzugefügt.

Images:



Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/9318

Trend Indicator für verschiedene Timeframes Trend Indicator für verschiedene Timeframes

Es zeigt eine Trend-Tabelle für verschiedene Timeframes in der unteren linken Ecke des Charts.

AIS5 Trade Machine AIS5 Trade Machine

Alfa Release English

LineMA LineMA

Dieser Indikator zeigt farbige Linien zwischen MA Schnittpunkten

10 Punkte mit EURUSD und GBPUSD 10 Punkte mit EURUSD und GBPUSD

Diese Handelsstrategie basiert auf dem Ausbruch aus dem Minimum oder Maximum des vorherigen Tages.