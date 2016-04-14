Klassische MACD-Linien mit ausgefülltem OSMA.

Der langsame MA wird mit den EMA berechnet



Das Histogramm kann in seiner Größe mit dem Parameter OsmaX verändert werden.

Die Reihenfolge der Zeichnungs-Puffer hat sich geändert, die MACD linie wird jetzt oberhalb dargestellt.



Der OSMA Indikator wurde dem Chart hinzugefügt.



