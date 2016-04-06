CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Pivot AllLevels - Indikator für den MetaTrader 4

Collector | German English Русский 中文 Español Português
Ansichten:
1219
Rating:
(12)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Pivot_AllLevels Indikator.






Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8786

ytg_2MA_4Level. ytg_2MA_4Level.

Handel an den Ebenen des MA.

Gandalf_PRO Gandalf_PRO

Dieser EA arbeitet gut in starken Trends mit den Perioden H4 und D1 - EURUSD. Der Einstieg in den Markt basiert auf zwei-"Parametrical Exponential Smoothings" Zeit Serien.

AIS3 Trading Robot Template AIS3 Trading Robot Template

100% Fertig für die Integration in Tradingstrategien

AIS4 Trade Machine AIS4 Trade Machine

Trading-Maschine für manuelles traden und automatischem Risikomanagement und einem "SuperTrainer"-Mode