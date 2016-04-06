CodeBaseKategorien
Waddah Attar Weekly Fibo - Indikator für den MetaTrader 4

Ein weiterer Fibo Indikator.

Waddah Attar Weekly Fibo

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8629

Universal Expert Advisor scheme Universal Expert Advisor scheme

Ein universales EA-Schema, um ganz einfach verschiedene Strategien in einem EA implementieren zu können.

STik STik

Ein weiterer Indikator, der den Tick Chart anzeigt, was wohl für die Pipsers interessant sein dürfte. Er hat einige Besonderheiten.

Ryan_Jones_SM Ryan_Jones_SM

Dieser Indikator zeigt mit Pfeilen an, wo man kaufen und verkaufen sollte. In einem Markt mit einem Trend bringt dieser Indikator ein Profit, wenn es keinen Trend gibt dann gibt es leider auch keinen Profit.

Multy_MA Multy_MA

Ein Indikator über Gruppen-Bewegungen. Er zeigt die Differenz zwischen zwei gleitenden Durchschnitten (MAs) in einem separaten Fenster an.