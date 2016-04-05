CodeBaseKategorien
Indikatoren

ThreeLineBreak auf dem Chart S/R - Indikator für den MetaTrader 4

Blaue Linien sind Unterstützungslinien, rote die Widerstandslinien.

Gestrichelte Linien sind Kandidaten.

Die Anzahl der berücksichtigten Linien für ein Ausbruch wird durch LB Parameter des Indikators geregelt.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8547

