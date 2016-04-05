Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Geglätteter RSI Indikator - Indikator für den MetaTrader 4
- 1426
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8551
Pivots_Test
Wir platzieren Pending Orders auf den Unterstützungs- und Widerstandslinien.Indikator auf Basis des MUV Beschrieben durch Sator
Der MUV Indikator erschaffen von Sator wird verwendet.
Standard OsMA Indikator
Standard OsMA Indikator mit Anhaltspunkten für Handelssignale.Percenter.mqh - Rechen-Script
Das Skript ist ein Rechner für einfache, komplexe, nominale und sich verändernde Prozente.