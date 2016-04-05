CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Standard OsMA Indikator - Indikator für den MetaTrader 4

Iurii Tokman | German English Русский 中文 Español Português
Ansichten:
1401
Rating:
(12)
Veröffentlicht:
OSMA.mq4 (2.74 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Standard OsMA Indikator mit Anhaltspunkten für Handelssignale.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8552

Geglätteter RSI Indikator Geglätteter RSI Indikator

Geglätteter RSI Indikator mit Tonsignal beim kreuzen des 50er Levels.

Pivots_Test Pivots_Test

Wir platzieren Pending Orders auf den Unterstützungs- und Widerstandslinien.

Percenter.mqh - Rechen-Script Percenter.mqh - Rechen-Script

Das Skript ist ein Rechner für einfache, komplexe, nominale und sich verändernde Prozente.

Delta Force Delta Force

Delta Force Indikator.