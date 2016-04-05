Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Brakeout_Trader_v1.mq4 - Experte für den MetaTrader 4
Der EA handelt in die Richtung des Breakouts, angegeben in Points, zum Beispiel der Wert des letzten Extremums. Die Position wird eröffnet, wenn der Schlusskurs des Zeitrahmens außerhalb des (in Points) angegebenen Niveaus liegt mit TakeProfit und StopLoss in nur eine Richtung (Kauf oder Verkauf).
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8543
