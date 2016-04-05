Der EA handelt, wenn eine Kerze außerhalb eines bestimmten Niveaus im Sinne eines Breakouts. Eine Aktualisierung des graphischen Treminals. Aber der Code braucht noch weitere Hilfen.

Dieser gleitende Durchschnitt wird nach Demarks Methode aus "Daily Range Projections" berechnet. Der Wert der Bar 0 zeigt in Richtung der zukünftigen Preisentwicklung.