Indikatoren

Turtle Channel Method (Donchain). - Indikator für den MetaTrader 4

Eine Variante des Preis-Kanals.

Eingabeparameter

extern int       LngPeriod=50;
extern int       MedPeriod=20;
extern int       ShtPeriod=10;
extern int       Extremes=1;
extern int       Margins=0;
extern int       Advance=0;

Turtle Channel Methode

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8480

