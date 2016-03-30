Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Turtle Channel Method (Donchain). - Indikator für den MetaTrader 4
Eine Variante des Preis-Kanals.
Eingabeparameter
extern int LngPeriod=50; extern int MedPeriod=20; extern int ShtPeriod=10; extern int Extremes=1; extern int Margins=0; extern int Advance=0;
Turtle Channel Methode
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8480
