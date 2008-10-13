CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Turtle Channel Method (Donchain). - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Просмотров:
6359
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Одна из разновидностей ценового канала.

Входные параметры:

extern int       LngPeriod=50;
extern int       MedPeriod=20;
extern int       ShtPeriod=10;
extern int       Extremes=1;
extern int       Margins=0;
extern int       Advance=0;

Turtle Channel Method

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8480

Индикатор изменения тренда. Индикатор изменения тренда.

Индикатор изменения тренда.

VKWBIBS VKWBIBS

Индикатор WKBIBS - являеться осцилятором нового поколения с совмещенными функциями 2 индикаторов WKB и IBS.

Trend Trend

Индикатор тренда. Подстраивается под историю, к сожалению перерисовываются.

Bull vs Medved Bull vs Medved

Советник принимает торговые решения на простых комбинациях свечек. Работает отложенными ордерами.