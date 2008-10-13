Смотри, как бесплатно скачать роботов
Turtle Channel Method (Donchain). - индикатор для MetaTrader 4
- 6359
Одна из разновидностей ценового канала.
Входные параметры:
extern int LngPeriod=50; extern int MedPeriod=20; extern int ShtPeriod=10; extern int Extremes=1; extern int Margins=0; extern int Advance=0;
Turtle Channel Method
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8480
