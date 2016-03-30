Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Trade Channel - Indikator für den MetaTrader 4
- 1245
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Ein Indikator für FIBO Ebenen und das Zeichnen von Bögen.
Eingabeparameter
extern int nLeft=50; extern int nRight=50; extern int filter=10;
Trade Channel
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8483
Y(Efekt)
Dieser Indikator zeigt die möglichen Umkehrpunkte.Turtle Channel Method (Donchain).
Eine Variante des Preis-Kanals.
Dieses UploadExport Skript ist ein universelles Tool für die Programmierung. Dieser Indikator wurde entwickelt um tägliche Routineaufgaben von Analysten und Tradern auf der Basis der Wellen-Analyse mit dem Tool ELWAVE zu vereinfachen.Indikator of Trend Alteration
Ein Indikator Für die Veränderung des Trendes.