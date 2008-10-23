代码库部分
Turtle Channel Method (Donchain). - MetaTrader 4脚本

显示:
7424
等级:
(6)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
颜色变化通道的一种。

输入参量:

extern int       LngPeriod=50;
extern int       MedPeriod=20;
extern int       ShtPeriod=10;
extern int       Extremes=1;
extern int       Margins=0;
extern int       Advance=0;

Turtle Channel Method

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8480

