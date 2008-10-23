请观看如何免费下载自动交易
有趣的脚本？
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Turtle Channel Method (Donchain). - MetaTrader 4脚本
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
颜色变化通道的一种。
输入参量:
extern int LngPeriod=50; extern int MedPeriod=20; extern int ShtPeriod=10; extern int Extremes=1; extern int Margins=0; extern int Advance=0;
Turtle Channel Method
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8480
