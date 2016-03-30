und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Y(Efekt) - Indikator für den MetaTrader 4
Dieser Indikator zeigt die möglichen Umkehrpunkte.
Gemäß den Entwicklern strebt der Kurs eine entgegengesetzte Richtung an, sobald der Level von 0,5 erreicht ist.
