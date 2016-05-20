Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Método de Canal Turtle (Donchain). - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1093
- Avaliação:
-
- Publicado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
Uma das variedades do canal de preço.
Parâmetros de Entrada:
extern int LngPeriod=50; extern int MedPeriod=20; extern int ShtPeriod=10; extern int Extremes=1; extern int Margins=0; extern int Advance=0;
Método de Canal Turtle
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8480
