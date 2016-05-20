CodeBaseSeções
Indicadores

Método de Canal Turtle (Donchain). - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch
Visualizações:
1093
Avaliação:
(6)
Publicado:
Uma das variedades do canal de preço.

Parâmetros de Entrada:

extern int       LngPeriod=50;
extern int       MedPeriod=20;
extern int       ShtPeriod=10;
extern int       Extremes=1;
extern int       Margins=0;
extern int       Advance=0;

Método de Canal Turtle

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8480

