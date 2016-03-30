CodeBaseKategorien
Indikatoren

Dolly - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español Português
Ansichten:
859
Rating:
(4)
Veröffentlicht:
Dolly_v01.mq4 (10.98 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Modified valasholic13 indicator.

Dolly

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8471

