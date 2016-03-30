i_EF_distance

Sehr guter Algorithmus dieses EAs basierend auf einem CCI und seines MA (Gleitenden Durchschnitts). Er zeigt im Strategietester gute Ergebnisse. Ich könnte Hilfe für die Optimierung, das Testen und das Debugging gebrauchen.

Indikator V-TBv6. Er zeichnet Kauf- und Verkaufs-Pfeile.

Eine Handelsstrategie die auf Widerstands- und Unterstützungslinien basiert, die zum Anfang eines Tages ermittelt werden.

Ein weiterer SMI Indikator. Auf der Basis des Buches "Momentum, Direction and Divergence" by W. Blau.