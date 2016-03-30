CodeBaseKategorien
Indikatoren

i_EF_distance - Indikator für den MetaTrader 4

Indikator i_EF_distance.

Eingabeparameter

extern int Length=10;
extern double Power=2;

i_EF_distance

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8427

