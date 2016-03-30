Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
i_EF_distance - Indikator für den MetaTrader 4
- 686
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Indikator i_EF_distance.
Eingabeparameter
extern int Length=10; extern double Power=2;
i_EF_distance
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8427
