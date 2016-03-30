Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
V-TBv6 - Indikator für den MetaTrader 4
873
-
Indikator V-TBv6. Er zeichnet Kauf- und Verkaufs-Pfeile.
Eingabeparameter
extern double WickRatio =0.5; extern double WickPercent =50; extern int JuicePeriod =7; extern int JuiceLevelForAlert=5; //---- extern bool Notify=false; extern bool UseNew=true;
V-TBv6
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8426
