V-TBv6 - Indikator für den MetaTrader 4

V-TBv6.mq4 (8.02 KB) ansehen
Indikator V-TBv6. Er zeichnet Kauf- und Verkaufs-Pfeile.

Eingabeparameter

extern double  WickRatio     =0.5;
extern double  WickPercent   =50;
extern int     JuicePeriod   =7;
extern int JuiceLevelForAlert=5;
//----
extern bool Notify=false;
extern bool UseNew=true;

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8426

