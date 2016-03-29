CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

ASCTrend1sig - Indikator für den MetaTrader 4

Collector | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
838
Rating:
(8)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Indikator ASCTrend1sig.







Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8329

20_Pips 20_Pips

Dieser EA basiert auf Statistik mit Elementen eines Martingale Systems.

CCI_Woodies_Paterns_v1 CCI_Woodies_Paterns_v1

Der Indikator bestimmt die Muster von Woodies CCI Handelssystem.

InsTrend InsTrend

Der Indikator der aktuellen Trendlinie InsTrend.

High Low (ZigZag) High Low (ZigZag)

Indikator High_Low (ZigZag).