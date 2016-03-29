Die Berechnung ist der des Stochastic Indikators sehr ähnlich. Eine Wert über 80 kennzeichnet einen überkauften, eine Wert unter 20 einen überverkauften Markt.



Die Formel zur Berechnung wurde von der Webseite http://www.tradesignalonline.com/Lexicon/Default.aspx?name=DSS%3A+Double+Smoothed+Stochastics+(Bressert) übernommen

Beschreibung

Eins nach dem anderen, William Blau und Walter Bressert präsentierten beide eine Version eines zwiefach geglätteten Stochastics. Zwei exponentiell geglättete MAs werden verwendet, um die Ausgangswerte (H, L and C) auszugleichen, ähnlich der bekannten Formel für die Stochastic.



Berechnung

Die Berechnung des DSS Indikators nach Bressert ist ähnlich der Stochastic.

1.) Der Zähler: Die Differenz aus letzten Schlusskurs und dem Tiefstwert der betrachteten Periode. Der Nenner: Die Differenz aus Höchst- und Tiefstwert der betrachteten Periode. Aus beiden wird der Quotient berechnet und dann exponentiell geglättet und mit 100 multipliziert.

2.) Diese Methode ist analog 1.) mit dem Unterschied, dass jetzt der Preis verwendet wird, der unter 1.) errechnet wurde.

Parameter

Die veränderliche Periodenlänge von 2 bis 500. Meist verwendet sind Werte von 5 bis 30. Zusätzlich kann das Intervall zur Glättung bestimmt werden von 1 bis 50. Sinnvolle Werte zzur Glättung liegen im kürzeren Bereich.



Interpretation

Die Verwendung des DSS ist vergleichbar der Methode von Stochastics. Demgemäß bedeuten Werte über 70 oder 80 als überkauft, unter 20 oder 30 als überverkauft. Ein Anstieg des DSS über die Mitte sollte als bullish, und ein Fall des DSS unter die Mitte als bearish angesehen werden.