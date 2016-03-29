CodeBaseKategorien
Skripte

Pi - Skript für den MetaTrader 4

Ansichten:
681
Rating:
(5)
Veröffentlicht:
Pi.mq4 (1.03 KB) ansehen
Vielleicht nützt es ja jemandem. Die Berechnung von pi nach folgender Formel:

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8309

