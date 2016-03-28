CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Coloured Days on Chart - Indikator für den MetaTrader 4

Jason Robinson | German English Русский 中文 日本語 Português
Ansichten:
828
Rating:
(4)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Die Anzahl der zu färbenden Tage kann bestimmt werden; auch die beiden Farben können Sie ändern.

No_of_days_to_colour

Colour1

Colour2



Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8270

DoubleCCI_Woodies DoubleCCI_Woodies

Ein Doppel-CCI mit kolorierten Trend-Bars

SuperTrend SuperTrend

Der SuperTrend Indikator entwickelt für MetaTrader 4 basiert auf einer Version des ProRealTime.

Summary Report In Points Summary Report In Points

Dies Skript wertet in Points die Kontoentwicklung wie sie im Terminal geladen ist aus.

AutoDayFibs AutoDayFibs

Zeichnet automatisch die Fibonacci Retracements Linien der Schwankungsbreite des Vortages oder des aktuellen Tages.