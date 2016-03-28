Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Coloured Days on Chart - Indikator für den MetaTrader 4
Die Anzahl der zu färbenden Tage kann bestimmt werden; auch die beiden Farben können Sie ändern.
No_of_days_to_colour Colour1 Colour2
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8270
