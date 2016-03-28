Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Ma_Parabolic_Alert_2 - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 691
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Indikator Parabolic mit Signal.
Parameter:
MA =24; // Period MA
MA_Mode =2; // 0=sma, 1=ema, 2=smma, 3=lwma
MA_Price=0; // 0-CLOSE,1-OPEN,2-HIGH,3-LOW,4-MEDIAN,5-TYPICAL,6-WEIGHTED
Step=0.02;
Maximum=0.08;
Alert_Sound=true;
Ma_Parabolic_Alert_2
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8263
MA_Dash_Cobra
Indikator MA_Dash_Cobra.Einseitiger Gaußscher Indikator, korrigiert und ergänzt
Einseitiger Gaußscher Indikator, korrigiert und ergänzt
SummaryReport
Eine Anzahl von Funktionen zur Kalkulation der Optimierungs Ergebnisse.SSL_channel_chart_alert
Indikator SSL_channel_chart_alert.