CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

FIBO_S - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
733
Rating:
(6)
Veröffentlicht:
FIBO_S.mq4 (10.21 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Indikator FIBO_S.

TargetPeriod=34;
FiboPeriod=17;
ShowTarget=true;
ShowFiboLines=false;
ShowHighLow=false;


FIBO_S

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8259

FiboPiv_Daily_DK FiboPiv_Daily_DK

Der Indikator FiboPiv_Daily_DK.

ZZ_Ensign_Fibo ZZ_Ensign_Fibo

Ähnlich dem ZigZag, verwendet vom Ensign mit kleinen Unterschieden (v1). Er zeigt stationäre und dynamische Fibos und Andrews' pitchfork.

Fuzzy logic Fuzzy logic

Ein Expert Adviser, der auf Grund unscharfer Logik entscheidet (genannt Fuzzy Logic). Es werden die Materialien von A. Nedosekin(http://sedok.narod.ru/scoring_USA.html) für die Entwicklung der Klassifikatoren und die daraus resultierende Ränge benutzt.

Einseitiger Gaußscher Indikator, korrigiert und ergänzt Einseitiger Gaußscher Indikator, korrigiert und ergänzt

Einseitiger Gaußscher Indikator, korrigiert und ergänzt