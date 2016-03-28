Ähnlich dem ZigZag, verwendet vom Ensign mit kleinen Unterschieden (v1). Er zeigt stationäre und dynamische Fibos und Andrews' pitchfork.

Ein Expert Adviser, der auf Grund unscharfer Logik entscheidet (genannt Fuzzy Logic). Es werden die Materialien von A. Nedosekin(http://sedok.narod.ru/scoring_USA.html) für die Entwicklung der Klassifikatoren und die daraus resultierende Ränge benutzt.

Einseitiger Gaußscher Indikator, korrigiert und ergänzt