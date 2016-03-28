und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
MACD-Muster umgesetzt von Trendfortsetzung Ausgezeichnete Ergebnisse. - Experte für den MetaTrader 4
Die Umsetzung der MACD Muster Trendfortsetzung.
Die originale Handelsstrategie finden Sie hier.
Der Expert Adviser wurde geschrieben, um die Effizienz der vom Autor beschriebenen Handelsstrategie zu prüfen. Die erzielten Resultate und die Beschreibung des EA finden Sie unter Punkt 19 unseres Journal. Sie können es von our website herunterladen.
Eine kurze Beschreibung der Strategie:
1. Zeitrahmen: H4;
2. Symbol: EURUSD;
Volume: 0.1 lot
3. Indikatoren: ЕMA7, EMA21, EMA359, SMA89. MACD 5,13,1.
Bedingungen für ein Kaufsignal
1. Das MACD Histogramm muss ein Maximum über 0.0015 ausbilden;
2. Nachdem sich das Maximum über 0.0015 gebildet hat, muss das Histogramm unter 0.0005 fallen und, ohne noch einmal unter Null zu kommen, zurückkehren zu einem Wert über 0.0005;
3. Der Stoploss wird 10 Punkte unter dem letzten lokalen Minimum platziert;
4. Das erste Gewinnziel, bei dem 30% der Position geschlossen wird, wird bei einem Preis über dem 21-Perioden exponentiellem gleitenden Durchschnitt erreicht;
5. Das zweite Gewinnziel, bei dem 50% der Position geschlossen wird, liegt bei einem Preis, der zwischen dem 89-Perioden einfachen gleitenden Durchschnitt und dem exponentiellen 365-period gleitenden Durchschnitt liegt;
6. Das dritte Gewinnziel, bei dem das noch offen Volumen geschlossen wird, liegt bei der WiderstandslLinie.
Die Bedingungen für eine Verkaufssignal
1. Das MACD Histogramm bildet ein Minimum unter -0.0015;
2. Nachdem sich das Minimum unter -0.0015 gebildet hat, muss das Histogramm über -0.0005 steigen und, ohne noch einmal über Null zu kommen, zurückkehren zu einem Wert unter -0.0005;
3. Der Stoploss wird 10 Punkte über dem letzten lokalen Maximum platziert;
4. Das erste Gewinnziel, bei dem 30% der Position geschlossen wird, wird bei einem Preis unter dem 21-Perioden exponentiellem gleitenden Durchschnitt erreicht;
5. Das zweite Gewinnziel, bei dem 50% der Position geschlossen wird, liegt bei einem Preis, der zwischen dem 89-Perioden einfachen gleitenden Durchschnitt und dem exponentiellen 365-period gleitenden Durchschnitt liegt.
6. Das dritte Gewinnziel, bei dem das noch offen Volumen geschlossen wird, liegt bei der WiderstandslLinie.
Testen des EA mit den Standardparametern:
Nach der Optimierung der Parameter:
Gute Ergebnisse erzielt der 'Forward' Test und kleinere Zeitrahmen.
Der vorgestellte EA wurde mit den Standardwerten programmiert, Sie können die erweiterte Version des EA mit modifizierbaren und optimierbaren Parametern und auch mit den anpassungsfähigen Werten für TakeProfit und StopLoss vom unserem Internetjournal herunterladen.
!!! Beachten Sie, dass andere Broker unterschiedliche Preisdarstellungen haben, so dass sich die Ergebnisse trotz gleicher Parameter von einander unterscheiden.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8249
