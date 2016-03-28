CodeBaseKategorien
Indikatoren

MACD_Histogram - Indikator für den MetaTrader 4

Dieser Indikator arbeitet auf allen Zeitrahmen und die Divergenzlinie erscheint automatisch.

Wenn sie Divergenzen des MACD verwenden wollen, können Sie diesen Indikator dafür verwenden.

Ein erfolgreiches Handeln

MACD Histogramm

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8253

