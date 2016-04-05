Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
InnOutBar_mtf - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 725
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich
Ein weiterer Indikator, der die Signale für Kauf und Verkauf anzeigt.
Parameter:
extern int tf=60;
InnOutBar_mtf
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8243
