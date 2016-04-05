CodeBaseKategorien
Indikatoren

AllAverages_v1 - Indikator für den MetaTrader 4

Der AllAverages_v1 Indikator.

Price=0;
MA_Period=5;
MA_Shift=0;
MA_Method=1;
Label_Size=8;
LabelCol=Orange;


AllAverages_v1

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8219

