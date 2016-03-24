CodeBaseKategorien
Indikatoren

linreg - Indikator für den MetaTrader 4

German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
687
Rating:
(6)
Veröffentlicht:
_linreg.mq4 (2.18 KB) ansehen
Ein einfacher Indikator der für Anfänger hilfreich ist. Auch die aktuelle Verbesserung.

Options:

int LRPeriod=13;



linreg

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8139

Digistoch-1 Digistoch-1

Der Indikator arbeitet auf einer Vorlage der Natur. Indikator zeigt Signale auf der Basis der Stochastik.

mt4mm mt4mm

Automatische Berechnung des Volumens für einen vorgegebenen Risikofaktor und Öffnen einer Order.

Tro_Mid Tro_Mid

Zeigt an wann man am besten kauft und verkauft aber ist es nicht ganz so einfach.

Roboost v1 Roboost v1

Roboost is an EA for MetaTrader 4 trading using several half-scalping and traditional trade management techniques. It shall work on different pairs and TF. Target is H1 for major pairs.