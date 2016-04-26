CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Nonlagdot - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
959
Rating:
(11)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Autor: igorad

Nonlagdot Indikator.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8026

Money Flow Index (MFI) Money Flow Index (MFI)

Der Money Flow Index (MFI) der Indikator, der den Preis anzeigt, zu dem Geld in ein Wertapier investiert und zu welchem es wieder abgezogen wird.

Accelerator_4c_mtf. Accelerator_4c_mtf.

Accelerator_4c_mtf Indikator.

Fast_oscilator_2 Fast_oscilator_2

Ein schneller Oszillator der auch für Scalping geeignet ist.

FN Signal FN Signal

FN Signal Indikator.