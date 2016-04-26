CodeBaseKategorien
Indikatoren

DinapoliTarget_Malay - Indikator für den MetaTrader 4

Ansichten:
744
Rating:
(4)
Veröffentlicht:
Autor: fxfariz a.k.a warrior trader

Die modifizierte Version des DinapoliTargets Indikators.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8029

