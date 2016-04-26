und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Money Flow Index (MFI) - Indikator für den MetaTrader 4
Der Money Flow Index (MFI) der Indikator, der den Preis anzeigt, zu dem Geld in ein Wertapier investiert und zu welchem es wieder abgezogen wird.
Die Konstruktion und Interpretation des Indikators ist ähnlich zum Relative Strength Index mit dem Unterschied, dass das Volumen für den MFI sehr wichtig ist.
Wenn man den Geldfluß analysiert muss man folgende Punkte berücksichtigen:
-
Divergenzen zwischen Indikator und Preisbewegung. Wenn die Preise steigen während der MFI fällt (oder vice versa) besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sich der Preis dreht;
Ein Wert des Money Flow Index value von über 80 oder unter 20 signalisiert einen potentiellen Gipfel oder Tal des Marktes.
Berechnung
Die Berechnung des Money Flow Index beinhaltet einzelne Stufen. Zuerst definiert man den typischen Preis (TP) der fraglichen Periode.
TP = (HIGH + LOW + CLOSE)/3
Dan berechnet man den Betrag des Money Flow (MF):
MF = TP * VOLUME
Wenn der typische Preis des heutigen Tages höher ist als der gestrige TP dann wird der Money flow als positiv betrachtet. Wenn der typische Preis des heutigen Tages niedriger ist als der gestrige TP dann wird der Money flow als negativ betrachtet. Ein positiver Money Flow ist eine Summe von positiven Money Flows für eine bestimmte Zeitspanne. Ein negativer Money Flow ist eine Summe von negativen Money Flows für eine bestimmte Zeitspanne.
Dan berechnet man das Money Ratio (MR) indem man den positiven Money Flow durch den negativen Money Flow dividiert:
MR = Positive Money Flow (PMF)/Negative Money Flow (NMF)
Und zuletzt berechnet man den Money Flow Index mit Hilfe des Money Ratio:
MFI = 100 - (100 / (1 + MR))
Eine vollständige Beschreibung des MFI ist verfügbar in Technische Analyse: Money Flow Index
