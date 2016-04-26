Der Market Facilitation Index Indikator (BW MFI) ist der Indikator, der die Preisänderung für einen Tick zeigt. Absolute Werte des Indikators bedeuten nichts, nur Indikatoränderungen haben Sinn.



Market Facilitation Index, BW MFI

Bill Williams hebt den Zusammenhang zwischen MFI und Volumen hervor:



Der Market Facilitation Index steigt und Volumen steigt — das weist darauf hin, dass: a) sich die Anzahl der Player am Markt erhöht (Volumen steigt) b) die neu dazugekommenen Player Positionen in der Richtung der Balkenentwicklung öffnen, d.h. die Bewegung hat begonnen und nimmt Geschwindigkeit auf;



Market Facilitation Index fällt und Volumen fällt. Das bedeutet, dass die Marktteilnehmer nicht mehr interessiert sind;



Market Facilitation Index steigt, aber das Volumen fällt. Es ist höchstwahrscheinlich dass der Markt nicht von der Masse der Kunden getragen wird und der Preis sich aufrund der Spekulationen der Trader (Broker und Händler) "am Parkett" ändert;



Market Facilitation Index fällt aber das Volumen steigt. Es läuft eine Schlacht zwischen Bullen und Bären welche durch große Verkaufs- und Kaufvolumina charakterisiert ist - aber der Preis ändert sich aufgrund der gleichen Kräfte nicht signifikant. Ein der beteiligten Parteien (Käufer gegen Verkäufer) wird möglicherweise die Schlacht gewinnen. Für gewöhnlich lässt Sie der Ausbruch eines solchen Balken feststellen, ob sich der Trend fortsetzt oder ungültig wird. Bill Williams nennt solchen einen Balken "curtsying" (einen Knicks machen).

BW MFI = RANGE*(HIGH-LOW)/VOLUME

Um den Market Facilitation Index zu berechnen müssen Sie den niedrigsten Preis vom höchsten Preis abziehen und durch das Volumen dividieren.

Wobei:



RANGE — ist der Multiplikationsfaktor der die Punktedifferenz auf ganze Zahlen bringt;

HIGH — Maximaler Preis des aktuellen Balken;

LOW — Minimaler Preis des aktuellen Balken;

VOLUME — Volumen des aktuellen Balken.





Technischer Indikator Beschreibung

Eine vollständige Beschreibung ist verfügbar in Technische Analyse: Market Facilitation Index