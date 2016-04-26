Der Market Facilitation Index Indikator (BW MFI) ist der Indikator, der die Preisänderung für einen Tick zeigt.

Funktionen zur Verarbeitung von Orders für Währungspaare (Spotmarket), Spot Gold und Spot Silber mit Fehlerbehandlung. Revision 1: OrderModify2() & OrderProcess() korrigiert, OrderProcess() & OrderSend2() erweitert.