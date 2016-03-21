CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

KaufWMAcross - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1000
Rating:
(5)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Autor: nicht angegeben

Indicator KaufWMAcross. Verwendet den Indikator Kaufman.

Indicator KaufWMAcross

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7922

TZ-Pivot TZ-Pivot

Indicator TZ-Pivot. Empfiehlt ein Zeitintervall. Siehe im Code.

TREND_alexcud TREND_alexcud

Ein Mehr-Zeitrahmen Indikator. Es zeigt die Trendrichtungen der Charts mehrerer Zeitrahmen in einem separaten Fenster.

IFish IFish

Indiaktor IFish.

SAR Color SAR Color

Indikator SAR Color.