FFS_CrossTiming - Indikator für den MetaTrader 4

Autor: Forex-TSD

Indikator FFS CrossTiming. Er zeigt die kombinierten Trends aller mit dem Chartsymbol verbundenen anderen Symbole. Für mehr schauen sie in den Code des Indikators.

Indikator FFS_CrossTiming

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7910

