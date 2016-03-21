Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
FFS_CrossTiming - Indikator für den MetaTrader 4
Autor: Forex-TSD
Indikator FFS CrossTiming. Er zeigt die kombinierten Trends aller mit dem Chartsymbol verbundenen anderen Symbole. Für mehr schauen sie in den Code des Indikators.
Indikator FFS_CrossTiming
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7910
