Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
BAT ATR_v1 - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 797
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: Copyright Team Aphid
Indikator BAT ATR_v1.
Indikator BAT ATR_v1
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7909
EMA Prediction
Indikator EMA Prediction.Filter over WPR
Indicator Filter over WPR. Er beruht auf dem Stochastic Indikator.
FFS_CrossTiming
Indikator FFS CrossTiming. Er zeigt die kombinierten Trends aller mit dem Chartsymbol verbundenen anderen Symbole. Für mehr schauen sie in den Code des Indikators.up3x1_premium_v2M
Dieses automatisierte Handelssystem ist gedacht für den Einsatz für das Paar Eur/Usd im 1-Stunden Zeitrahmen. Ausgezeichnete Ergebnisse.