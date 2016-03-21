CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

BAT ATR_v1 - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
797
Rating:
(6)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Autor: Copyright Team Aphid

Indikator BAT ATR_v1.

Indikator BAT ATR_v1

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7909

EMA Prediction EMA Prediction

Indikator EMA Prediction.

Filter over WPR Filter over WPR

Indicator Filter over WPR. Er beruht auf dem Stochastic Indikator.

FFS_CrossTiming FFS_CrossTiming

Indikator FFS CrossTiming. Er zeigt die kombinierten Trends aller mit dem Chartsymbol verbundenen anderen Symbole. Für mehr schauen sie in den Code des Indikators.

up3x1_premium_v2M up3x1_premium_v2M

Dieses automatisierte Handelssystem ist gedacht für den Einsatz für das Paar Eur/Usd im 1-Stunden Zeitrahmen. Ausgezeichnete Ergebnisse.