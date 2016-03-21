CodeBaseKategorien
Indikatoren

Chande Kroll Stop_v1 - Indikator für den MetaTrader 4

Autor: igorad

Chande_Kroll_Stop_v1 Indikator.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7887

Chande QStick v1 Chande QStick v1

Der Indikator QStick berechnet einen einfachen n-Perioden gleitenden Durchschnitt von der Differenzen der Schluss- und Eröffnungs-Kurse.

CMO v1 CMO v1

CMO v1 Indikator.

ChandelierStops_v1 ChandelierStops_v1

Ein veränderte Version des Chande & Kroll's Stop Indikators. Der Autor erachtet, dass der ChandelierStops_v1 ihm sehr ähnlich ist und besser aussieht als der Chande & Kroll's Stop.

AUTO_STOP_REVERS AUTO_STOP_REVERS

Ein veränderter Parabolic Indikator. Er passt die Ein-/Ausstiegs Punkte gemäß der Marktsituation an.