Der Indikator QStick berechnet einen einfachen n-Perioden gleitenden Durchschnitt von der Differenzen der Schluss- und Eröffnungs-Kurse.

Ein veränderte Version des Chande & Kroll's Stop Indikators. Der Autor erachtet, dass der ChandelierStops_v1 ihm sehr ähnlich ist und besser aussieht als der Chande & Kroll's Stop.

Ein veränderter Parabolic Indikator. Er passt die Ein-/Ausstiegs Punkte gemäß der Marktsituation an.