Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
SilverTrend v3 - Experte für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 784
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: nicht angegeben
Adviser SilverTrendTrading v3.
Adviser SilverTrendTrading v3.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7876
ASC++
Expert Adviser ASC++.Daily range
Vorhersage der Preisspanne des Tages Dieser Indikator zeigt die Widerstands- und Unterstützungs-Stufen des aktuellen Tages an.
Probe
Adviser Probe.DoubleUp with a twist
Fantastische Ergebnisse. Ein einfacher EA , gleich dem doubleUp mit einer verbesserten Lot-Kalkulation, geringeres Verlustrate, und einem einfache DoubleDown.