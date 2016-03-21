CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Alexav SpeedUp M1 - Experte für den MetaTrader 4

Autor: Alex Saveliev

Berater Alexav SpeedUp M1.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7648

RZI RZI

Ein Indikator der Umkehrmuster anzeigt.

Alexav D1 Profit GBPUSD Alexav D1 Profit GBPUSD

Berater Alexav D1 Profit GBPUSD. Wie Sie bemerkt haben, stehen die Parameter zum Testen, im Namen des Beraters.

CandlesticksCW CandlesticksCW

der Indikator beruht auf CandlesticksBW. Er färbt die japanischen Kerzen von B. Williams in schwarze und weiße Kerzen.

2_Otkat Sys v1.1 2_Otkat Sys v1.1

The 2_Otkat_Sys_v1.1. Expert Adviser. Das System handelt von Donnerstag bis Freitag um 0(МТ) Uhr, es handelt nach einem entgegengesetzten Ansatz.