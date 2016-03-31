描述:



布林带技术指标和包络线(Envelopes)指标类似. 唯一的差别是包络线是以固定距离(%)偏离移动平均线而绘制的, 而布林带是以一定数量的标准差偏离移动平均的. 标准差是衡量易变性的一个标准, 因此布林带根据市场条件也会自我调节. 当市场变化较快时, 通道宽度会增加. 变化较缓的时候就相反.

布林带通常按照价格图表轨迹移动, 但是他们也可以加到指标图表中(自定义指标). 和包络线指标一样, 布林带的解释是根据价格倾向于在通道的顶线和底线之间保持的现实. 布林带指标的一个明显特征就是它的宽度可以随着价格的变动而改变. 在价格变化很大 (比如高变化率)的时间段中, 通道宽度会留出大量的空间来让价格进入. 在停滞阶段，或是在变化率较低的时间段里，通道宽度的缩小会使得价格保持在其限额之内。



以下是布林带指标的一些独特特点:



因为变化率的下降，价格的突然变动往往会在通道宽度缩小后发生.

当价格突破通道上部时, 当前的趋势可能会延续.

当通道外的箭头和空洞带动通道内的箭头和空洞，我们可以预计到一个相反的趋势.

从通道的某条线开始移动的价格通常能达到相反方向的另外一条线. 最后的观察对预测价格走势很有用.



计算:



布林带由三条线构成. 中间线 (ML) 是一个通常的移动平均.



ML = SUM [CLOSE, N]/N



顶部线, TL, 与中间线相同, 高于中线并离中线有一定距离的标准偏差.



TL = ML + (D*StdDev)



底部线 (BL) 是中线向下偏移同样大小的标准偏差.



BL = ML — (D*StdDev)



其中:



N — 计算中的周期数;

SMA — 简单移动平均;

StdDev — 意思是标准偏差.

StdDev = SQRT(SUM[(CLOSE — SMA(CLOSE, N))^2, N]/N)



推荐使用20个周期的简单移动平均作为中线, 并离开该段上下通道曲线两个标准偏差值的距离进行轨迹移动. 另外, 小于10个周期的移动平均影响很小.

技术指标描述

