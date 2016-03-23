CodeBaseРазделы
Индикаторы

Полосы Боллинджера, BB - индикатор для MetaTrader 4

Опубликован:
Обновлен:
Описание:

Технический индикатор Bollinger Bands ® (BB) схож с индикатором Envelopes ("Конверты"). Единственная разница между ними в том, что линии конверта строятся на фиксированном расстоянии (%) от скользящей средней, в то время как линии Боллинджера строятся на расстоянии определенного числа стандартных отклонений от нее. Стандартное отклонение — это мера волатильности, то есть, полосы Боллинджера изменяются в соответствии с условиями рынка. Полосы расширяются, когда волатильность рынков увеличивается, и сужаются, как только рынки входят в зону меньшей волатильности.

Bollinger Bands обычно наносятся на ценовой график, но могут наноситься и на график индикатора. Как и в случае с Envelopes, интерпретация Bollinger Bands основана на том, что ценам свойственно оставаться в пределах верхней и нижней границ полосы. Отличительной особенностью Полос Боллинджера является их переменная ширина, обусловленная волатильностью цен. В периоды значительных ценовых изменений (т.е., высокой волатильности) полосы расширяются, давая простор ценам. В периоды застоя (т.е., низкой волатильности) полосы сужаются, удерживая цены в пределах своих границ.

К особенностям этого индикатора можно отнести:

  1. резкие изменения цен, обычно происходящие после сужения полосы, соответствующего снижению волатильности;
  2. если цены выходят за пределы полосы, следует ожидать продолжения текущей тенденции;
  3. если за пиками и впадинами за пределами полосы следуют пики и впадины внутри полосы, возможен разворот тенденции;
  4. движение цен, начавшееся от одной из границ полосы, обычно достигает противоположной границы. Последнее наблюдение полезно при прогнозировании ценовых ориентиров.

Расчет:

Полосы Боллинджера формируются из трех линий. Средняя линия (MIDDLE LINE, ML) — это обычное скользящее среднее.
ML = SUM [CLOSE, N]/N

Верхняя линия (TOP LINE, TL) — это та же средняя линия, смещенная вверх на определенное число стандартных отклонений (D).
TL = ML + (D*StdDev)

Нижняя линия (BOTTOM LINE, BL) — это средняя линия, смещенная вниз на то же число стандартных отклонений.
BL = ML — (D*StdDev)

где:

  • N — количество периодов, используемое для расчета.
  • SMA - простое скользящее среднее;
  • StdDev - индикатор стандартного отклонения.

StdDev = SQRT(SUM[(CLOSE — SMA(CLOSE, N))^2, N]/N)

Рекомендуется использовать 20-периодное простое скользящее среднее в качестве средней линии и 2 стандартных отклонения — для расчета границ полосы. Кроме того, скользящие средние длиной менее 10 периодов малоэффективны.


Описание индикатора

Полное описание Bollinger BandsBB доступно в Technical analysis: Bollinger Bands ®.

